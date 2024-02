OL Mercato : un surprenant come-back a été envisagé cet hiver !

Zapping But! Football Club OL : Lyon peut-il descendre en Ligue 2 ?

Si l’OL a finalement bouclé son Mercato dans l’entrejeu avec les arrivées de Nemanja Matic (Stade Rennais) et Orel Mangala (Nottingham), les Gones avaient aussi songé à rapatrier un autre ancien du centre de formation pour épauler Corentin Tolisso et Maxence Caqueret.

L’OL aurait discuté avec Jordan Ferri (MHSC)

En effet, selon le toujours bien renseigné Mohamed Toubache-Ter, Lyon aurait envisagé le retour de Jordan Ferri (31 ans), lequel joue moins actuellement à Montpellier. Si on ne connait pas les raisons de l’échec du départ du natif de Cavaillon, l’insider croit savoir que la porte pourrait à nouveau s’ouvrir à Ferri à l’été 2024.

Outre l’OL, des clubs de Série A pourraient aussi faire main basse sur le milieu de 31 ans, lequel s’interroge de plus en plus sur le manque de communication avec Michel Der Zakarian et son staff quant à sa situation nouvelle…

