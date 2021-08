OL – Mercato : un tombeur des Bleus dans le viseur, une offre est déjà partie !

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Les infos Mercato tombent ce lundi soir du côté de l'OL. L'Equipe a révélé un peu plus tôt l'envie de Peter Bosz de recruter l'Iranien Sardar Azmoun, pour lequel le Zenith Saint-Pétersbourg demande 20 M€. Et le site du quotidien fait état à présent de contacts avec Xherdan Shaqiri, l'attaquant de Liverpool, relayant des sources anglaises.

Shaqiri (Liverpool) ciblé

A 29 ans, Shaqiri s'est illustré lors de l'Euro, notamment en participant à l'élimination surprise de l'équipe de France par la Nati. L'OL aurait déjà formulé une offre dont le montant n'a pas filtré. Shaqiri n'a plus qu'un an de contrat à Liverpool. Il est estimé entre 5 et 7 M€.