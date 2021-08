OL - Mercato : une arrivée retentissante se précise

Zapping But! Football Club OL : les meilleures déclarations de l'année 2020

Xherdan Shaqiri se rapproche de l’Olympique Lyonnais. Selon les informations du journaliste italien, Nicolo Schira, l’attaquant suisse serait déjà tombé d’accord sur un contrat avec le club rhodanien.

Xherdan Shaqiri aurait notamment accepté les conditions personnelles d’un contrat de 3 ans avec à la clé 4,4 millions d’euros par an. Une réunion entre l’OL et Liverpool serait désormais prévue pour conclure le deal dans les prochaines heures. Ce serait un gros nom qui poserait ses valises à Lyon puisque Xherdan Shaqiri a remporté deux fois la Ligue des Champions, une avec le Bayern Munich en 2013 et une autre avec Liverpool en 2019.

