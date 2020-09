OL - Mercato : une belle bataille remportée face au Bayern Munich

En attendant de finaliser des arrivées, l'Olympique Lyonnais a assuré son futur. Il vient en effet d'annoncer la prolongation de deux ans de son latéral gauche Melvin Bard. Le natif d'Ecully, dans la banlieue lyonnaise, était courtisé par le Bayern Munich. Le tout frais champion d'Europe aurait proposé un contrat de trois saisons au joueur de 19 ans.

Désormais lié aux Gones jusqu'en 2024, Bard a déclaré sur le site officiel : "Pour moi, c’est une très grande fierté de prolonger mon contrat ici. L’OL c’est mon club de cœur, c’est là où j’ai toujours voulu réussir. J’avais pour objectif d’être professionnel, j’ai signé en 2019 et cela me fait extrêmement plaisir de prolonger. J’ai eu quelques sollicitations d’autres clubs cet été mais mon choix, et celui de mes proches, a toujours été celui de l’OL".