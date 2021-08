OL - Mercato : une bombe à retardement de Garcia a éclaté, Kurzawa revient en pole !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Le feuilleton Marcelo n’a pas fini de faire parler à l’OL. Le défenseur central brésilien, qui a affiché un petit sourire déplaisant lors de la prise de parole de Léo Dubois après la claque à Angers (0-3), a réussi le petit exploit d’ulcérer Peter Bosz Juninho et Vincent Ponsot !

Du coup, Marcelo a été rétrogradé en réserve et se dirige tout droit vers un départ cet été. Rudi Garcia ne serait pas étranger à cette situation. Selon L’Équipe, l’ancien coach de l’OL avait fait un lobbying d'enfer en début d'année pour conserver et prolonger le stoppeur brésilien auprès de ses dirigeants... et notamment Jean-Michel Aulas.

« Cela se révèle aujourd’hui être une mauvaise décision de la direction sportive puisque depuis cette signature, le niveau du défenseur n’a fait que décliner, explique le quotidien sportif. Son implication également, et les heures passées par le Brésilien à jouer au golf agaçaient de plus en plus de monde à l’OL. » Bosz paye aujourd’hui les pots cassés de cette stratégie. Heureusement pour lui, il pourrait bientôt accueillir un nouveau latéral gauche. Selon RMC Sport, la piste de Layvin Kurzawa est toujours ouverte même si Lyon négocie avec Emerson (Chelsea). Le défenseur du PSG a envie de venir chez les Gones malgré l’irruption de West Ham dans ce dossier.

🗣️💬 "Après la débâcle de l'OL face à Angers, lors du discours de Dubois, Marcelo souriait"



Edward Jay explique les dessous de l'affaire Marcelo #rmclive pic.twitter.com/XOlfCAe70C — RMC Sport (@RMCsport) August 17, 2021