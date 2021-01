OL - Mercato : une étrange rumeur arrive pour Moussa Dembélé

Zapping But! Football Club OL : le debrief du match face à l'AS Monaco

Qui dit mercato dit rumeurs. Et à l'OL, comme dans tous les grands clubs européens, elles sont nombreuses. Raison de plus pour que ces dernières affublent les joueurs à fort potentiel ou ceux qui seraient, en revanche, pressés de changer d'air. A Lyon, cela concerne notamment Memphis Depay et Moussa Dembélé. Ce dernier, qui est désormais barré à la pointe de l'attaque par Toko-Ekambi et Kadewere, pourrait-il décider de forcer son départ dès cet hiver ?

Rudi Garcia, l'entraîneur de l'OL, a récemment assuré que le mercato serait calme. "A part le cas particulier de Jean Lucas, tout le monde devrait rester, j’en ai parlé avec le président, hier, et Juni l’a dit après le match contre Nantes." Par ailleurs, on voit mal le club du président Aulas lâcher un tel attaquant au regard du classement actuel (1er) et des folles ambitions pour la fin de saison. Pourtant, et si l'on en croit footmercato, "Diego Simeone, le coach de l'Atlético Madrid, apprécie le profil du Lyonnais. En ce sens, des discussions autour d'un prêt avec option d'achat ont été amorcées."

Un prêt avec option d'achat ? Probable que cela fasse tousser Jean-Michel Aulas...