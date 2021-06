OL - Mercato : une figure de l’OM a rencardé Aulas sur Bosz

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz, nouvel entraîneur des Gones

Peter Bosz profite de ses quelques derniers jours de vacances à Curaçao avant de poser ses valises à l’OL. Remplaçant désigné de Rudi Garcia, le technicien néerlandais a avoué récemment qu’il n’était pas encore vraiment entré dans les détails du mercato avec Juninho.

Tout juste sait-il que les dirigeants lyonnais lui auraient fixé un premier chemin à suivre : miser sur les jeunes déjà présents au club. Jean-Michel Aulas sait qu’il est très sensible à ce domaine et compte sur lui pour promouvoir l’académie lyonnaise. Le président de l’OL a passé quelques coups de fils afin de mieux cerner la personnalité de son nouveau coach. Notamment un décisif à Rolland Courbis... ancien entraîneur de Bosz à Toulon !

« Aulas m'a téléphoné pour me demander 2 ou 3 précisions »

« Sur le plan intellectuel, c'était un gars avec un niveau très relevé. On avait été tous surpris de la vitesse à laquelle il a appris le français, assure l’ancien coach de l’OM dans France Football. En six mois, il parlait déjà très, très bien. En trois ans, on aurait dit qu'il était né du côté de Toulon. Il n'y avait que l'accent qu'il n'avait pas changé. Quand Jean-Michel Aulas m'a téléphoné pour me demander deux ou trois précisions, c'est la première des choses que je lui ai dit. »