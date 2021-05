OL - Mercato : une folle rumeur Juninho agite le club

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

On le sait et ça c'est avéré : l'OL est bel et bien à la recherche d'un entraîneur en vue de la saison prochaine. Selon toute vraisemblance, Rudi Garcia, en dépit de la saison écoulée, ne devrait pas rester en place. Et si l'on évoque, assez souvent, la piste Christophe Galtier pour lui succéder, comme d'autres, le directeur sportif lyonnais actuellement en place, Juninho, aurait également une autre idée.

A savoir devenir le prochain coach de l’équipe pour la saison prochaine si l'OL ne trouvait personne correspondant au poste. Du moins selon les critères imposés par le président Jean-Michel Aulas. Juninho avec plus de pouvoirs, l'information paraît surprenante mais elle est signée France Football.

A suivre...