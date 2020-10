OL - Mercato : une histoire de gros sous empêche Aulas de virer Garcia

Le parallèle est saisissant : en 2017/18, alors à l'OM, Rudi Garcia avait réussi à faire l'échec dans la course à la qualification pour la Champions League grâce à un super parcours sur la scène continentale. Avant de faire l'année de trop et de partir de gré parce que la force arrivait en juin 2019. A Lyon, le technicien a connu un exercice 2019/20 frustrant en L1, brillant en C1. Et il connaît un début de saison très délicat. Depuis le début, les supporters des Gones n'en veulent pas. Mais la pression sur ses épaules s'est accentuée ces dernières semaines.

"Garcia est venu avec beaucoup de monde"

Pour le moment, Jean-Michel Aulas et Juninho n'ont pas actionné le siège éjectable. Le prédécesseur de Rudi Garcia, Sylvinho, avait eu moins de chances. A travers une interview du président de l'OL ce soir sur la chaîne du club, on devine néanmoins que ce qui sauve l'entraîneur lyonnais, c'est son staff pléthorique et le fait que les finances sont dans le rouge…

"On a un contrat avec Rudi Garcia, qui est venu avec beaucoup de monde, a lâché Aulas. On va attendre décembre et la fin de la première partie de championnat pour faire un point. On sera libre au 30 juin de prendre qui on voudra puisque les contrats sont synchro." La question désormais pour JMA, comme pour son ennemi Jacques-Henri Eyraud il y a deux ans, est la suivante : vaut-il mieux attendre juin et se séparer sans indemnité au risque de louper la Champions League ou se séparer dès à présent quitte à ce que ça coûte cher ?