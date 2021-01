OL - Mercato : une nouvelle piste pour Dembélé, un jackpot annoncé pour les Gones ?

Relégué sur le banc depuis août par Rudi Garcia, Moussa Dembélé envisage de quitter l'Olympique Lyonnais cet hiver. Et les Gones ne seraient pas contre un départ de leur attaquant à condition de s'y retrouver financièrement. Et cela pourrait arriver car, alors que le mercato n'est ouvert que depuis cinq jours, l'ancien buteur en série du Celtic Glasgow est déjà ciblé par deux clubs de championnats majeurs.

L'Atlético Madrid a été le premier à dégainer. Seulement, le leader de la Liga ne proposerait qu'un prêt avec option d'achat en fin de saison. Pas forcément la meilleure solution pour un Olympique Lyonnais dont les finances ont été impactées par la crise sanitaire. Heureusement, donc, un deuxième club a fait acte de candidature.

Ce club, selon RMC Sport, ce serait West Ham. Les Hammers sont sur le point de vendre leur avant-centre français Sébastien Haller à l'Ajax Amsterdam. Riches en temps normal, ils vont récupérer 25 M€ sur ce transfert. Seulement, Dembélé ne serait pas chaud à l'idée de rallier l'est londonien. Mais peut-être qu'entre jouer le maintien en Premier League et un statut de remplaçant en L1, il fera évoluer sa réflexion d'ici la fin janvier.

West Ham 'want' ex-Celtic star Moussa Dembele to replace Sebastien Haller but Lyon forward 'is not keen' on the movehttps://t.co/uAZDhrBbas pic.twitter.com/gQ6JitMGlU