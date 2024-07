OL Mercato : une offre folle à venir pour Jake O’Brien ?

Zapping But! Football Club OL : Matheus, Perri, B.Lage... Lyon doit-il accentuer le recrutement Botafogo ?

Va-t-on continuer les échanges de bons procédés entre l’OL et Nottingham Forest ? Ce n’est pas impossible… Si John Textor a largement contribué à sauver son ami Evangelos Marinakis des sanctions du fair-play anglais avec les achats d’Orel Mangala et de Moussa Niakhaté pour près de 60 M€, le retour d’appareil pourrait bien intervenir plus vite qu’on ne le croit pour les Gones.

Nottingham va faire sauter la banque pour O’Brien

En effet, alors que la somme de 20 M€ était évoqué pour le départ de Jake O’Brien vers la Premier League et que le club d’Everton semblait tenir la pole, The Athletic nous apprend que Nottingham Forest serait sur le point de dégainer une offre pour le stoppeur irlandais. Montant évoqué ? 35,5 M€.

Non seulement de quoi compenser la somme énorme (déraisonnable ?) dépensée pour Niakhaté… Mais aussi de quoi rentrer quelques deniers en plus sur un O’Brien qui, rappelons-le, n’avait coûté qu’un petit million d’euros à son arrivée en provenance de Crystal Palace l’été dernier. Une belle valorisation d’un pur produit Eagle Football…

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !