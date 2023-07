OL - Mercato : une offre juteuse arrive, Textor a pris une décision radicale pour Cherki !

Après Malo Gusto, Chelsea a encore l’intention de faire son marché du côté de l’OL. Selon ESPN, le club londonien s’apprête en effet à formuler une offre juteuse pour recruter Rayan Cherki (19 ans). Cette information arrive au lendemain de la révélation d’un intérêt de Newcastle pour le milieu offensif de l’OL, et d’une proposition à hauteur de 20 millions d’euros.

Las ! John Textor ne souhaite pas lever le petit doigt pour contenter les dits courtisans. « Lyon est déterminé à ne pas vendre Rayan Cherki cet été malgré le fort intérêt de Chelsea pour l'attaquant de France des moins de 21 ans », affirme le journaliste du Guardian Ed Aarons sur Twitter. Reste juste à savoir jusqu’où grimperont les enchères.

Understand that Lyon are determined not to sell Rayan Cherki this summer despite strong interest from Chelsea in the France Under-21 forward