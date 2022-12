OL - Mercato : une opération XXL à 40 M€ bouclé en 2023 ?

Si l'OL respire un peu mieux depuis quelques jours avec l'arrivée annoncée de John Textor et l'augmentation de capital de 86 M€ qui est prévue avec l'Américain, les Gones vont quand même être contraint de se serrer la ceinture l'été prochain en cas de deuxième échec consécutif dans la course à l'Europe.

Comme souvent, l'OL va donc s'en remettre aux ventes de joueurs et un cas sera particulièrement scruté : celui de Malo Gusto (19 ans). Suivi par la Juventus Turin avant que l'affaire Prisma ne mette à mal la Vieille dame, la latéral droit de l'équipe de France Espoirs serait désormais une cible prioritaire de … Manchester United.

En effet, d'après le journaliste de Sky Germany Florian Plettenberg, Malo Gusto plairait beaucoup aux Red Devils, qui l'ont placé tout en haut de leur short-list en compagnie de Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen, 22 ans) et de Denzel Dumfries (Inter Milan, 26 ans). D'après le média allemand, Malo Gusto pourrait faire l'objet d'une offre comprise entre 30 et 40 M€ à l'été 2023.

Excl. Malo #Gusto: The 19 y/o is very high rated at #MUFC and one of several top transfer targets as a right back. #Frimpong is still in. Ten Hag is pushing for #Dumfries. Gusto would be a big solution in summer 23. Bosses estimate a price tag of around €30-40m. @SkySportDE ?￰゚ヌᄋ pic.twitter.com/Zz0ikYoHcA