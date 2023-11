OL - Mercato : une pépite belge très convoitée dans le viseur

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

L'info est signée La Dernière Heure. Selon le média belge, l'OL, qui lorgne notamment le Rennais Baptiste Santamaria pour se renforcer cet hiver, nous vous avons révélé hier que les Gones ont coché le nom de Baptiste Santamaria, ciblerait aussi un jeune milieu belge, Noah Makembo.

Makembo (Standard) aussi suivi par 3 clubs allemands

A 16 ans, le joueur du Standard de Liège est présenté comme "l’une des plus grandes pépites du centre de formation du Standard de Liège" et "le plus grand talent de l’académie du Standard" par Walfoot. Outre l'OL, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et l’Union Berlin sont sur les rangs, et ce de longue date. A suivre...

