OL - Mercato : Bosz fait signer une pépite promise à l'ASSE (officiel)

On l'a appris il y a quelques minutes, au travers d'un communiqué que voici. "L’Olympique Lyonnais informe de la signature du premier contrat professionnel de son milieu de terrain Mohamed El Arouch pour 3 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2024. Né en 2004, Mohamed El Arouch a intégré l’academy de l’OL en 2017, à l’âge de 13 ans. Milieu de terrain technique, l’ancien joueur du SC Orange a régulièrement été surclassé dans les catégories de jeunes. Auteur d’une saison 2019-2020 très aboutie avec les U17 (15 matches, 3 buts, 8 passes décisives), Mohamed El Arouch a intégré la Pro2 la saison dernière et disputé 2 matches en National 2.

Premier joueur de la génération 2004 à signer professionnel, le joueur de 17 ans qui a évolué face à Villefranche et Wolfsbourg en amical, compte également 7 sélections avec l’équipe de France U16 ainsi que plusieurs convocations pour des stages avec les U17. La signature de Mohamed El Arouch intervient après celles du défenseur Castello Lukeba (2002) et des attaquants Sekou Lega (2003) et Samuel Bossiwa (2003), démontrant une nouvelle fois toute la confiance accordée par le club à son centre de formation."

Pour la petite histoire, le joueur, avant qu'il intègre l'OL en 2017, était venu au centre de formation à l'ASSE en compagnie de son père afin d'effectuer un essai. En dépit des capacités techniques évidentes du joueur, les dirigeants stéphanois avaient fait attendre leur réponse trop longuement. Et El Arouch s'en est allé faire un autre essai, à l'OL cette fois.

