OL - Mercato : une piste chaude en Espagne pour Aouar mais un bémol

INFO BUT! : les Gones veulent piocher à l'Inter

L'Olympique Lyonnais a conclu sa saison par une victoire à Clermont (2-1), à laquelle Houssem Aouar a notamment participé en inscrivant le deuxième but des siens. Pas de quoi faire oublier un exercice décevant pour le milieu offensif, qui peine à retrouver son niveau de 2019-20. A un an de la fin de contrat, son club aimerait le vendre cet été, pour renflouer les caisses mais également parce que ce serait le mieux pour tout le monde.

Depuis deux ans, Arsenal suit Aouar avec attention. Mais Foot Mercato annonce que le Betis Séville est également sur les rangs. Le club andalou aurait la volonté d'associer le milieu offensif à son ancien partenaire à l'OL Nabik Fekir. Un duo qui aurait effectivement de la gueule et qui pourrait être reconstitué moyennement une quinzaine de millions d'euros. Seul bémol : Aouar serait moyennement emballé et préférerait attendre des pistes plus prestigieuses que celle des vainqueurs de la Coupe du Roi.

Info : le Betis Seville est très intéressé par Houssem Aouar. Le milieu de l'OL, en fin de contrat en 2023, souhaite quitter Lyon mais n'est pas pressé pour choisir son futur club. Sa valeur est estimée à 15 M€.https://t.co/ZwAGypryQF — Sébastien Denis (@sebnonda) May 22, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur