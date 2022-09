OL - Mercato : une piste connue du PSG s'envole en fumée

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Quelle est la révélation de l'année à Lyon ?

Si l'idée d'aller chercher un défenseur central sans attendre le Mercato d'hiver avait germé du côté de l'OL suite aux défaites de Lorient (1-3) et de Monaco (1-2), les Gones ont sans doute laissé passer leur chance sur leur dossier le plus séduisant.

Libre depuis son départ du Borussia Dortmund au 30 juin, Dan-Axel Zagadou (23 ans) ne rentrera pas en Ligue 1 du côté de Lyon. En effet, l'ancien Titi du PSG s'est officiellement engagé ce lundi pour quatre saisons au VfB Stuttgart.

Il est donc de plus en plus probable que l'OL reste avec son effectif inchangé sans renfort de joueur libre ni de joker avant l'hiver prochain. Heureusement pour Peter Bosz, le très critiqué Thiago Mendes s'est réveillé et a sorti un gros match face au PSG, calmant pour quelques semaines ses détracteurs...