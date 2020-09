OL - Mercato : une piste du Stade Rennais pour remplacer Depay ?

Comme Jean-Michel Aulas l'avait promis, la saignée annoncée par beaucoup après la non-qualification de l'OL pour une Coupe européenne n'a pas eu lieu. Ou pas encore eu lieu. Car Jeff Reine-Adelaïde (Stade Rennais), Houssem Aouar (Arsenal) et surtout Memphis Depay (FC Barcelone) sont susceptibles de partir d'ici le 5 octobre. Mais les Gones ont déjà agi pour remplacer ces joueurs, Lucas Paqueta (AC Milan) et Facundo Pellistri (Penarol) étant sur le point de signer. Et ce ne serait pas tout…

Une arrivée conditionnée à un départ

Selon le journaliste de RMC Mohamed Bouhafsi, "l'OL a entamé des négociations avec Islam Slimani. Il pourrait être libéré de sa dernière année de contrat avec Leicester. La possibilité de rejoindre Lyon intéresse Slimani. L’OL aimerait avancer avec l'Algérien en cas de départ de l’un de ses joueurs offensifs".

Le poste de Slimani, faux neuf, est clairement celui occupé par Memphis Depay. Ce qui laisse à penser que le FC Barcelone s'est rapproché des Gones pour le transfert du Néerlandais, priorité de son compatriote Ronald Koeman. Au début du marché, le Stade Rennais lorgnait Islam Slimani mais il a préféré miser sur des… Lyonnais, Martin Terrier et certainement Jeff Reine-Adelaïde.