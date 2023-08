OL - Mercato : son vestiaire explose, Textor a un plan C à Rodriguez et Krunic

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

L’OL connaît des difficultés dans tous les compartiments du jeu depuis la reprise. Laurent Blanc espère toujours obtenir sa sentinelle. Après Guido Rodriguez, les Gones se tournent une nouvelle fois vers le Real Betis. Selon les informations du journaliste belge, Sacha Tovolieri, l’OL se serait renseigné pour Paul Akouokou.

L’OL pense à Akouokou

Le milieu ivoirien a disputé 44 rencontres (dont 18 la saison dernière) et délivré une passe décisive depuis son arrivée au Betis Séville il y a trois ans. Le joueur andalou, à qui il reste un an de contrat, est estimé à 3,5 millions par Transfermarkt. Mais Paul Akouokou ne serait que le plan C à son coéquipier du Real Betis, Guido Rodriguez, et Rade Krunić (AC Milan). Par ailleurs, L'Équipe fait savoir ce jeudi que le vestiaire de l'OL serait en train d'imploser. En cause, notamment, le départ de Bradley Barcola au PSG dont certains seraient jaloux.

🔵🔴 Infos #OL :

🇨🇮 Décidément l’Olympique Lyonnais aime la #RealBetis🇪🇸… Les Gones se sont renseignés auprès du club espagnol pour Paul Akouokou.

Intérêt concret.

