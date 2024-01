OL - Mercato : le dossier Carmo rebondit, Danjuma déjà dans l'avion ?

Si l’OL a déjà profité de ses synergies avec Botafogo pour récupérer l’international brésilien Adryelson afin de renforcer sa défense centrale, le club rhodanien cherche encore à se renforcer dans ce secteur de jeu alors que Sinaly Diomandé doit partir et que Dejan Lovren ne sera pas retenu en cas de proposition.

Du côté de la cellule de recrutement, où on travaille surtout sur le secteur offensif actuellement, quelques pistes ont quand même été ouvertes en charnière centrale… Dont celle du lusitanien David Carmo (FC Porto, 24 ans). Pour le colosse (1m96) des Dragons, l’OL aurait même déjà formulé une offre de prêt avec option d’achat à 12 M€ selon Ekrem Konur, qui croit également savoir que Porto a repoussé l’offre se rangeant derrière la clause libératoire du natif d’Aveiro (25 M€).

Si Lyon ne devrait pas débourser ce tarif, Foot Mercato croit savoir qu'une offre de prêt pourrait être dealé, l'intéressé souhaitant venir dans le Rhöne... à l'instar d'Arnaut Danjuma ? Si on ne connaît pas la destination du vol qu'il a pris avec son agent hier soir, l'attaquant prêté à Everton par Villareal a envoyé un message très clair sur son avenir. À qui ?

💣💥#EXCL❗🇵🇹🔵#FCPorto❗ FC Porto have rejected Lyon's loan offer for David Carmo with a €12 million permanent purchase option.



◼️The Portuguese club has set a price tag of over 25 Million euros for the Portuguese defender. https://t.co/SdRDm6hMUh pic.twitter.com/wlrVx2nQtt