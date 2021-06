OL - Mercato : une piste très cotée s'éloigne de Juninho

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz, nouvel entraîneur des Gones

Au début de l'intersaison, une rumeur a circulé entre Lyon et l'Italie faisant état d'un intérêt de l'OL pour l'attaquant du Torino Andrea Belotti. En fin de contrat en juin 2022, cet international transalpin, qui participe à l'Euro et est d'ailleurs entré en jeu contre la Turquie (3-0) vendredi dernier, a fait savoir qu'il ne souhaitait pas prolonger. Une venue en France serait presque logique au regard de son surnom, Il Gallo (le coq), hérité de son enfance, quand il courait après l'emblème de la France dans la basse-cour familiale.

Mais de Belotti à Lyon, il ne devrait point y avoir. En effet, selon Tuttosport, le buteur devrait soit prolonger avec le Torino - le scénario le plus probable -, soit s'engager avec l'AS Roma. Les Giallorossi le courtisent depuis longtemps et leur nouvel entraîneur, José Mourinho, le voulait déjà à Tottenham. Mais c'est surtout avec le Toro que c'est le plus chaud, le nouvel entraîneur, Ivan Juric, le contactant quotidiennement pour l'inciter à prolonger.