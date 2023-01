OL, Stade Rennais - Mercato : Toko Ekambi a deux autres options que Rennes

Zapping But! Football Club OL : la victoire en Gambardella augure-t-elle une nouvelle génération dorée à Lyon ?

Pour Karl Toko Ekambi, la coupe a certainement débordé samedi dernier, lors de la défaite de l'OL à domicile contre Strasbourg (1-2). Moqué par ses propres supporters via une banderole, l'attaquant camerounais a été sorti à la 57e minute par Laurent Blanc et a laissé exploser sa colère dans les travées du Groupama Stadium. Une scène filmée... et qui lui a valu une nouvelle salve de moqueries puisqu'en shootant dans une poubelle, il a perdu l'équilibre.

Un départ cet hiver arrangerait tout le monde, le joueur comme l'OL. Hier, l'intérêt du Stade Rennais a été dévoilé. Les Rouge et Noir cherchent à remplacer Martin Terrier, blessé jusqu'à la fin de la saison. Mais ils ont d'autres pistes. Toko Ekambi aussi. Selon RMC Sport, les Saoudiens d'al-Shabab (qui aurait transmis une offre officielle selon Foot Mercato) le voudraient mais également Southampton. Les Saints, c'est la Premier League et des finances florissantes. Un challenge sportif excitant pour le joueur et une belle indemnité pour le club. Tout le monde serait gagnant !