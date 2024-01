OL - Mercato : une première exigence fixée par Gift Orban à Pierre Sage ?

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L’OL a peut-être frappé un grand coup au mercato. Comme évoqué hier, Gift Orban (21 ans) serait proche de signer chez les Gones, lui qui affole les compteurs depuis son arrivée en Europe il y a deux ans à peine.

« Durant ses premiers mois à La Gantoise, il a vraiment été phénoménal, souligne dans L’Équipe Stefan Smet, journaliste belge qui suit quotidiennement La Gantoise. Il a vu arriver Orban, l’an dernier, en Belgique.. De février à mai, le nombre de buts qu’il a marqués (20 en 22 matches) était vraiment d’un niveau exceptionnel. Quand il pense qu’il peut marquer, il tente. C’est un vrai buteur. Il n’aime pas vraiment les combinaisons ou les choses tactiques, il joue plutôt à l’instinct. »

« Je suis un joueur qui débute »

Ce joueur d’instinct a aussi des exigences. Celle par exemple d’être un titulaire à part entière dans chaque équipe dans laquelle il évolue. « Si vous ne marquez pas, c’est plus difficile, confiait-il en novembre dernier. Vous avalez les critiques, vous n’obtenez pratiquement pas de minutes de jeu et vous n’avez pratiquement pas le droit de commencer un match. C’est difficile. (…) Je ne suis pas un joueur qui prend confiance quand il entre. Je suis un joueur qui débute et qui doit pouvoir s’améliorer durant un match. »

💬 : "Si on parle du Gift Orban de la fin de saison dernière, c'était vraiment un extraterrestre."



Invité dans l'After, le journaliste belge Guillaume Gautier nous parle de la nouvelle recrue lyonnaise. #RMCLive pic.twitter.com/pAbo3MP6IZ — After Foot RMC (@AfterRMC) January 17, 2024

