OL - Mercato : Bosz arrive, un attaquant des Bleus pose sa candidature

Peter Bosz est le nouvel entraîneur de l’OL. Hier, le technicien néerlandais a été présenté à la presse au lendemain de sa signature dans le Rhône. Sa principale mission sera de replacer le club lyonnais en Ligue des Champions la saison prochaine en proposant un jeu attractif. Pour ce faire, Bosz comptera sur l’apport de Juninho avec qui il devrait rester en contact permanent ces prochains jours.

Au menu : le programme de la reprise, avec un possible stage en Espagne début juillet, et les premiers matches amicaux. Mais aussi l’état des lieux des forces en présence, tant chez les pros que chez les jeunes, et les postes à renforcer pour coller au mieux à la philosophie du technicien. « C’est un défi de gagner en développant un jeu de qualité, a glissé Juninho en conférence de presse. On doit travailler ensemble, mais le coach doit avoir toute la liberté dans ses choix. »

Pléa pas fermé à un retour à l'OL

Au niveau du mercato, une recrue a déjà déposé sa candidature : Alassane Pléa. « Des contacts avec Lyon ? L’OL est un très grand club, qui se bat chaque année pour la Champions League. Ne pas joueur la Ligue des Champions, ce n’est pas rédhibitoire », a affirmé l’attaquant du Borussia Moenchengladbach. À 28 ans, l’international tricolore arrive en fin de contrat en juin 2023 et est estimé à 15 M€ par la plateforme Transfermarkt.