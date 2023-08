OL - Mercato : une priorité de Blanc s’envole, une recrue mystère est attendue !

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

L’OL compte un défenseur central de plus dans ses rangs. Hier soir, les Gones ont officialisé l’arrivée de Duje Caleta-Car pour un montant de 5 millions d’euros. L’international croate ne devrait pas être la dernière recrue estivale des Gones puisqu’un milieu défensif et un ailier sont attendus à Lyon. « Le 6 espéré est toujours Tapia. Il y a d’autres pistes, précise le journaliste de L’Équipe Hugo Guillemet sur Twitter. L’ailier est effectivement l’autre joueur espéré avant fin août. Et oui, là aussi il y a des pistes. Mais il faut des départs « d’indésirables », vous l’avez compris. »

Tapia veut s'imposer à Vigo

Depuis ces déclarations, une mauvaise nouvelle pour l’OL est tombée : Renato Tapia préfère rester au Celta Vigo. D’après As, le futur du milieu de 28 ans devait se décider dans les prochaines heures mais il a informé son coach Rafael Benitez de sa volonté de s’imposer en Galice malgré une offre de l’OL et de Gérone.

