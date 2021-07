OL - Mercato : une recrue a déjà soufflé Bosz, 10 M€ bientôt dans les caisses ?

Zapping But! Football Club OL : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Gones

L’OL revit depuis l’arrivée de Peter Bosz. Alors que les Gones partent ce matin en direction de Murcie pour un stage d’une semaine avec 27 joueurs dans le groupe, le technicien néerlandais a déjà mis tout le monde d’accord avec sa philosophie très portée sur le jeu.

Au niveau du mercato, Bosz a toutefois botté en touche même s’il a reconnu qu’une première recrue l’avait déjà soufflé... « D’autres renforts ? J’espère oui mais on ne sait pas. C'est le travail de Juninho. Les joueurs qui sont déjà là, Damien (Da Silva) et Henrique, ce sont des joueurs qui se sont très vite intégrés dans le groupe. J'ai été surpris par Henrique parce qu'il parle déjà un peu français», a-t-il déclaré sur le site officiel de l'OL. Un départ pourrait rapidement s’organiser cet été : Thiago Mendes.

Sa présence dans le onze B de l'OL qui affrontait le FC Villefranche Beaujolais ce week-end est un signe qui ne trompe pas. Si le club rhodanien souhaite un prêt d'un an avec option d'achat obligatoire, les négociations traînent avec Flamengo. En cause : l'option souhaitée par l'OL : 10 millions d'euros. Selon Globoesporte, le club brésilien et Lyon discutent des conditions qui obligeront le Mengão à faire respecter la clause à la fin du prêt. Les objectifs individuels ont déjà été fixés, mais il existe encore des divergences dans les objectifs collectifs.