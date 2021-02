OL - Mercato : une recrue aimerait rester, Garcia fait le point avant Dijon

C'est tout d'abord Mattia De Sciglio qui s'est présenté face à la presse. Prêté, mais sans option d'achat par la Juventus Turin, le joueur a fait part de ses envies pour le futur. Et il s'agit d'une bonne nouvelle pour les dirigeants lyonnais. "Je suis concentré sur le présent, je veux bien faire jusqu'à la fin du championnat. J'espère être convoqué pour le championnat d'Europe. On verra après. Je vis une expérience magnifique donc, peut-être que l'année prochaine, on continuera ensemble. J'espère. Est-ce que j'aimerais rester? Oui!"

Rudi Garcia, lui, a fait le point sur son effectif alors que l'OL se déplace dans deux jours du côté de Dijon. "Le sprint final est encore loin. Rien n'est fait. Monaco est là. Paris reste l'équipe qui a le potentiel le plus important et le classement actuel montre que le favori est Lille. Tous les matchs arrivent vite mais on est uniquement concentré sur le prochain. Les stats montrent que les points pris à l'extérieur sont plus nombreux avec, malheureusement, l'absence des supporters. Jason Denayer est forfait, je ne connais pas la durée de son indisponibilité. Il a besoin d'examens complémentaires. Quand il marche il semble aller mieux. Sinon tout le monde est disponible."