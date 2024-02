OL Mercato : une recrue fait déjà parler d’elle à l’entraînement

Zapping But! Football Club OL : Textor est-il dans le déni concernant la relégation ?

Lucas Perri ne fait pas regretter ses dirigeants. Le Brésilien brille à l’entraînement, ses performances donnent le sourire au staff de l’OL. D’après Hugo Guillemet, le portier arrivé cet hiver de Botafogo, “est injouable sur les jeux à cages rapprochées”. Sera-t-il le futur gardien titulaire de l’effectif ?

Perri, futur titulaire ?

Pour l’instant, rien ne nous permet de dire que le Brésilien sera titulaire au cours des prochains matchs. Mais s’il continue d’impressionner à l’entraînement, il se peut que les dirigeants réfléchissent à aligner Lucas Perri dans les cages rhodaniennes alors que sur les réseaux sociaux une cabale s'est déjà organisée contre le chouchou des tribunes Anthony Lopes.

Lopes garde la confiance de Pierre Sage... pour l'instant

En conférence de presse vendredi, Pierre Sage a une nouvelle fois défendu le portier portugais : « Antho a vécu des choses dans les matches précédents où l’on n’a fait que défendre en reculant. Et là on ne l’a pas aidé. Ce n’est pas pour le protéger, c’est pour expliquer les conditions dans lesquelles on a pris des buts ».

Lucas Perri impressionne à l’entraînement, avec son envergure le gardien est injouable sur les jeux à cages rapprochées 👊



