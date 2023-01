OL - Mercato : une recrue fait rêver, Textor vise 5 départs et menace un chouchou de Blanc !

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

John Textor ne devrait pas faire de quartier à l’OL. Si le nouvel homme du club rhodanien reste pour l’instant en retrait, il ne devrait pas tarder à s’immiscer dans les affaires sportives afin de donner un nouvel élan à une équipe qui en manque cruellement. Selon L’Équipe, si la cote de Bruno Cheyrou est élevée auprès des dirigeants historiques, celle-ci le serait par exemple beaucoup moins auprès de Textor, « ce qui pourrait le menacer à moyen terme. » Il s’agirait d’un gros coup dur pour Laurent Blanc, que le quotidien sportif décrit comme proche de lui.

Au rayon du mercato, ce même Cheyrou confirme la piste menant à Joao Gomes. « C’est un joueur qu’on observe depuis un an et demi, a confié le dirigeant de l’OL. Avant, le timing n’était pas le bon. Financièrement, on ne pouvait pas y aller. Là (avec l’arrivée de Textor), une fenêtre s’est ouverte et on essaye de s’engouffrer. Ce joueur, je l’aime beaucoup et ce serait un doux rêve de le recruter. »

Dans le sens inverse, Damien Da Silva, en quête de temps de jeu, pourrait s’en aller, comme Karl Toko Ekambi, qui ne veut plus rester après ses déboires avec le public du Groupama Stadium la semaine passée contre le RC Strasbourg (1-2). Romain Faivre ne serait pas, non plus, contre un changement d’air. Les dirigeants lyonnais, eux, espèrent aussi un départ d’Houssem Aouar voire de Thiago Mendes.