OL - Mercato : une réunion Ben Arfa - Benzema aurait pu être possible

Après avoir souhaité bonne chance aux Gones avant le derby de dimanche à Saint-Etienne (5-0), Karim Benzema a révélé en début de semaine qu'il aimerait terminer sa carrière dans son club formateur. Le temps est compté pour l'attaquant de 33 ans qui a précisé que son souhait était de retrouver l'OL en pleine possession de ses moyens. Dans son édition du jour, L'Equipe rappelle qu'une autre star formée à Lyon, Hatem Ben Arfa, a failli y revenir à deux reprises.

Si Ben Arfa avait été seul décideur…

En 2016, « les dirigeants lyonnais avaient été très insistants et Aulas a vraiment tout fait pour l’avoir : financièrement mais aussi au niveau du merchandising où il aurait été la tête d’affiche, souligne un ancien acteur du dossier. Gérard Houllier aussi s’était impliqué en jouant sur la fibre affective. » « Il y avait aussi le nouveau stade et le centre d’entraînement qui étant en train d’être montré à côté… C’était tentant », reconnaît un proche de HBA. »

« Deux ans plus tard, les discussions avaient, en revanche, été beaucoup moins poussées au moment de quitter le PSG après une saison blanche. Ben Arfa n’avait pas senti le même allant de la part de son ancien club et le volet financier n’avait même pas été abordé. « On avait eu l’impression qu’on lui faisait une fleur, qu’on lui ouvrait la porte pour mieux la refermer », souligne son entourage. JMA, lui, a parfois sous-entendu que si son ancien joueur avait été le seul décideur, la boucle aurait été bouclée. » Il n'est jamais trop tard…