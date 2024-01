OL Mercato : une sixième recrue arrive, nouvelle update pour Mangala !

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Dans son édition du jour, L'Équipe a confirmé que l'Olympique Lyonnais et West Ham auraient trouvés un accord pour le transfert de Saïd Benrahma sous la forme d'un prêt payant de 5 millions d'euros, assorti d'une option d'achat non obligatoire d'environ 10 millions d'euros. L'Algérien, qui devrait donc devenir la sixième recrue hivernale des Gones après Lucas Perri, Adryelson, Malick Fofana, Gift Orban et Nemanja Matic, devrait donc arriver à Lyon dans les prochaines heures.

Mangala attendu aussi !

Autre arrivée espérée par l'OL d'ici jeudi soir, celle du milieu de terrain de Nottingham Forest, Orel Mangala. Mais alors que le club rhodanien et le club anglais seraient parvenus à un accord à hauteur de 30 millions d'euros bonus compris pour le transfert du Belge, la venue de ce dernier à Lyon serait actuellement bloquée par la DNCG, qui voudrait valider le côté financier de ce transfert. Mais malgré cela, les deux clubs resteraient confiants quant à la finalisation de ce deal, selon le journaliste belge, Sacha Tavolieri.

#UPDATE (la dernière promis)

🦁🇧🇪 Entre les deux clubs, on reste plutôt confiants sur le fait qu’Orel #Mangala signe à Lyon et ainsi faire passer le dossier qui est avant-tout un choix de John Textor, grand amateur de la Belgique et de ses talents. #OL

