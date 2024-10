OL Mercato : une vente entre 40 et 60 M€ à prévoir chez les Gones ?

En janvier dernier, l'OL comptait sur le mercato hivernal afin de redresser la barre face aux résultats très inquiétants en Ligue 1. L'une des recrues signées par les dirigeants lyonnais se nommait Malick Fofana, contre 17 millions d'euros, plus 5 de bonus et 20% sur la plus-value d’un éventuel transfert. En 21 matchs la saison passée, le jeune espoir belge avait signé 4 buts et 1 passe décisive. Décisif à cinq reprises, le joueur de 19 ans l'a été autant de fois cette saison... mais en 9 matchs seulement (3 buts, 2 passes décisives) !

Une énorme plus-value pour l'OL avec Malick Fofana ?

Le numéro 11 se révèle, et va sans doute faire augmenter sa valeur marchande s'il continue sur cette lancée. Sous contrat jusqu'en 2028, Fofana risque de rapporter un beau chèque à Lyon en cas de futur transfert. C'est également l'avis de Michel Louwagie, l’ancien directeur technique de La Gantoise, qui a négocié le transfert de Fofana vers la capitale des Gaules. "Un autre président m’a dit que j’avais exagéré le prix, mais je ne trouve pas car il va encore prendre de la valeur. L’OL le revendra entre 40 et 60 M€", a-t-il assuré au Parisien. Actuellement, la valeur de Fofana est estimée à 15 millions d'euros, selon le site spécialisé Transfermarkt.

Malick Fofana déclare sa flamme à l’OL 🗣️:



« Lyon on ne parle pas de n’importe quel club. Ils ont montré qu’ils croyaient en moi […] Je veux encore progresser et le club va m’aider »#TeamOL pic.twitter.com/xHSIHF0pNs — Julien le gone (@julienmartn_ol) October 13, 2024