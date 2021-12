OL - Mercato : vers un nouveau départ pour le pari raté de Juninho

Zapping But! Football Club PSG-OL : le débrief et la présentation de la semaine

Jamais apparu en professionnel du côté de l'OL mais recruté à la surprise générale du côté de Ponte Preta en janvier 2020, le brésilien Camilo (22 ans) fait figure de mystère à Lyon. Qu'est-ce qui a bien pu séduire Juninho dans cet anonyme milieu de terrain brésilien ?

Prêté depuis mars dernier au club de Cuiaba (D1 brésilienne), Camilo doit, si son option d'achat (3 M€) n'est pas levée, revenir dans la Capitale des Gaules en janvier. Un retour pas spécialement attendu par Peter Bosz.

D'après O Globo, Cuiaba serait toutefois prêt à conserver le natif de Mogi Mirim, 32 matches toutes compétitions confondues cette saison... mais seulement sur la base d'un nouveau prêt. C'est d'ailleurs le message du vice-président du club Cristiano Dresch au média local : « Nous voudrions qu'il continue. J'ai déjà discuté avec son manager de l'ouverture de cette négociation avec Lyon ». Pour rappel, Camilo est encore lié à l'OL jusqu'en juin 2024.

Camilo pourrait rester à Cuiaba

Prêté au Brésil jusqu'au 31 décembre prochain, Camilo (OL, 22 ans) pourrait y rester un an de plus... Si le club de Cuiaba n'a pas l'intention de lever l'option d'achat de 3 M€, il discute déjà pour un nouveau prêt d'un an.