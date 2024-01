OL Mercato : Benrahma en route pour Lyon, Mangala bloqué par la DNCG ?

Depuis le début du mercato hivernal, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais sont à la lutte pour le milieu offensif de West Ham, Saïd Benrahma, en manque de temps de jeu chez les Hammers. The Sun révélait que l'OL était en pole sur ce dossier et Mail Sport confirme. Le média anglais indique que West Ham a accepté l'offre de l'OL, à hauteur de 17,5 M€. Selon L'Equipe, il s'agit en fait d'un prêt payant de 5 M€, avec une option d'achat fixée à 10 M€.

West Ham agree a £15m fee for Said Benrahma with Lyon 🤝



However, the player is yet to decide if he wants to leave the Hammers 😲



✍️ @kierangill_DM