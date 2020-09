OL – Nîmes (0-0) : les mots cash d'Anthony Lopes après le nul « inadmissible » à domicile

Au micro de la chaîne Telefoot, le gardien de but de l'OL a dressé un constat sans appel. Avec un secteur offensif déjà mis sous pression.

Une perte de points inacceptable à domicile

« S'inquiéter c'est un grand mot. Mais 5 points sur 12, quand on est l'Olympique Lyonnais c'est inadmissible. On doit faire le carton plein à domicile, créer une forteresse. On ne prend que deux points en trois matchs, on passe une semaine compliquée. Il va falloir se remettre au travail parce qu'on a beaucoup de choses à améliorer. »

Un travail nécessaire dans la finition

« Quand on ne gagne pas à domicile, il y a de la frustration, de l'énervement. Il faut essayer d'avancer, de trouver le positif. Ce qui nous a manqué clairement ce soir c'est le but. Défensivement on a été costaud et sérieux. On a les situations en début de match pour marquer, on ne le fait pas. Il va falloir changer les choses pour se rendre les matchs plus faciles. »

Un bon système selon Lopes

« Le système, on s'adapte. On sait qu'on peut jouer dans plusieurs systèmes. C'était une bonne solution de passer à quatre. Ça permet de créer le surnombre, il nous a juste manqué de marquer ce petit but et de prendre les trois points. »