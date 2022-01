OL, OGC Nice - Mercato : Cherki enrage contre Bosz, Galtier saute sur l’occasion !

Zapping But! Football Club OL - Strasbourg : le brief d'avant match

Peter Bosz a fait fort dimanche à Troyes (1-0). En fin de match, l’entraîneur de l’OL a remplacé Moussa Dembélé par Malo Gusto (81e), passant soudain à six défenseurs et laissant Rayan Cherki sur le banc, après avoir remplacé Houssem Aouar par Xerdan Shaqiri (65e), auteur d’une entrée en jeu intéressante.

Selon L’Équipe, l'attaquant de l’OL (18 ans) a très mal vécu l’affaire, une semaine après une bonne entrée face au PSG (1-1), à un moment où il comptait sur la présence de trois attaquants à la CAN (Toko Ekambi, Slimani et Kadewere) pour avoir un peu plus de temps de jeu en L1. Alors qu’il estime avoir travaillé dans les directions souhaitées par Bosz, effectuant un travail supplémentaire pour gagner du volume physique, notamment, et occuper plus régulièrement le poste d’ailier qui n’est pas le sien, Cherki s’interroge sur son avenir.

« Jusque-là, son entourage avait toujours refusé d’ouvrir la discussion avec les clubs qui l’approchaient mais le joueur, convoité par plusieurs grands clubs européens et certains clubs français, comme l’OGC Nice, à l’affût de ses impatiences comme il l’avait été pour Amine Gouiri, souhaite des réponses sur sa place dans le projet sportif de l’OL », glisse le quotidien sportif. On peut ainsi faire confiance à Christophe Galtier pour trouver des arguments suffisamment convaincants pour l’attirer sur la Côte d’Azur.

🗞 Selon @lequipe, l’#OGCNice convoiterait Rayan Cherki, tout comme plusieurs clubs européens.

Le Gym va-t-il faire perdurer la tradition ? 🥳 pic.twitter.com/ntWwpaB6HN — Axel #V4LD (@AxelNikaia) January 17, 2022