OL, OM, ASSE, LOSC – Mercato : une piste tombe à l'eau pour Rudi Garcia

En fin de contrat, Rudi Garcia n'a toujours pas reçu de proposition pour prolonger à l'OL et son départ se dessine. Et c'est vers l'étranger que l'ancien coach de l'OM devait se diriger selon Metaratings, qui indiquait début mai que Garcia était sur le point de rebondir en Russie, du côté du Spartak Moscou.

Alors que le Zenit vient de remporter un troisième titre consécutif, le club moscovite a terminé 2e mais ce n'est finalement pas Garcia qui va remplacer Domenico Tedesco, le coach actuel. Selon Nicolo Schira, spécialiste des transferts, le club moscovite s'apprête en effet à nommé Rui Vitoria, le technicien portugais, libre depuis son départ d'Al-Nasr cet hiver et passé notamment par Benfica.

Former Benfica and Al Nasr coach #RuiVitoria is almost done to #SpartakMoskva. He is ready to replace Domenico #Tedesco, who has decided to leave. #transfers