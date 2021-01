OL, OM, ASSE – Mercato : le dossier Slimani pourrait s'accélérer dès lundi !

Cité du côté de l'ASSE et de l'OM, Islam Slimani (Leicester City, 32 ans) semble surtout (et plus que jamais) proche de l'OL. Remplaçant désigné en cas de départ de Moussa Dembélé à l'Atlético Madrid, le Fennec va voir son dossier revenir en haut de pile dès le début de la semaine prochaine. C'est en tout cas ce qu'assure le journaliste de France Football Nabil Djellit.

Moussa Dembélé à l'Atletico, ça chauffe vraiment

Selon lui, un accord est plus proche que jamais entre les Colchoneros et l'attaquant international Espoirs. Victime d'une fracture de l'avant-bras et out six semaines, Moussa Dembélé pourrait quand même rejoindre Madrid dès lundi pour y passer sa visite médicale préalable à la signature de son prêt avec option d'achat automatique (35 M€).

Rudi Garcia ne souhaitant pas finir la saison avec le seul Memphis Depay comme solution en pointe, Juninho va s'activer sitôt l'accord trouvé pour faire venir son remplaçant. Si Islam Slimani n'est pas la seule piste, l'ancien Monégasque – libre en juin – présente un avantage par rapport à la concurrence : les Foxes sont prêts à le libérer pour ne pas avoir à payer son énorme salaire (300 000€ brut par mois). Un salaire qui freine d'ailleurs l'ASSE mais pas forcément l'OM même si Pablo Longoria étudie d'autres options (Milik notamment).