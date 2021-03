OL, OM : Aulas annonce un renfort de poids, promet un gros Mercato et achève Eyraud !

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Sur le Mercato d'été 2021

« On va continuer à investir. On sera ambitieux quoiqu'il arrive. On aura au moins autant de moyens que les autres. (…) Après la crise, un nouveau modèle s'inscrira devant nous. Plus rien ne sera comme avant. Mais dès que ça va reprendre, l'OL sera parmi les premiers à pouvoir réinvestir. Warren Buffet a dit : "c'est quand la mer se retire qu'on voit les baigneurs qui nageaient nus". Je pense qu'il va y avoir beaucoup de dénudés dans le football lors de l'après-Covid. On a bien l'intention d'en profiter ».

Un nouveau sponsor va débarquer

« Il faut trouver de nouveaux partenaires. Par exemple, on devrait annoncer à l'OL dans les jours qui viennent l'arrivée d'un nouveau sponsor très important, un géant du e-commerce mondial dans la livraison de produits à domicile ». Selon Le Progrès, il s'agirait d'Aliexpress, qui s'affiche déjà depuis aujourd'hui sur la panneautique du club.

Son tacle à Eyraud

«C'est un rappel pour tous ceux qui ne pratiquaient pas les discussions ou les échanges. Le b.a.-ba d'un manager de club, c'est d'instaurer une relation de confiance avec les salariés, avec les supporters, qui plus est dans un club de foot d'une grande ville. On a toujours pratiqué cela à Lyon, parfois avec succès, parfois avec difficulté. Ce qui est arrivé à Marseille était inexorable. Bernard Tapie avait réussi à instaurer cette relation privilégiée avec les supporters. C'est une piqûre de rappel pour ceux qui l'auraient oublié. C'était un peu simpliste de la part du président de Marseille d'avoir occulté cette force incroyable des supporters dans le club».