OL, OM, Girondins – Mercato : Giroud, la déclaration qui ruine ses chances de départ

Il réclamait plus de temps de jeu sous peine de quitter Chesea en janvier, Olivier Giroud a depuis été entendu. Décisif face au Stade Rennais la semaine passée (2-1), l'attaquant des Bleus a été titularisé pour la première fois depuis fin septembre contre le FC Séville. Avec un résultat hors normes puisque Giroud a signé un incroyable quadruplé (4-0).

Une performance que le buteur français a évidemment apprécié, même s'il est resté modeste sur sa soirée incroyable. « Quand je suis sur la pelouse, je suis le plus heureux. J’essaie simplement de faire mon travail. J’essaye d’être patient, de garder la foi, toujours. J’essaye d’apporter un plus à l’équipe, et parfois ça peut fonctionner. On a l’impression que tout est possible et ce soir tout était possible », a confié Giroud.

Lampard plus amoureux que jamais

Totalement relancé, l'attaquant des Bleus semble désormais loin d'un départ en janvier évoqué il y a encore quelques jours. L'OL, l'OM voire les Girondins étaient même évoqués pour être sur les rangs. Mais à voir la magnifique déclaration d'après-match de Lampard sur son joueur, on peut se douter que son départ n'a jamais été envisagé de son côté.

« C’est le professionnel ultime, et c’est ce qu’il a fait durant toute sa carrière. C’est pour ça qu’avec Oli vous voyez ce genre de statistique en équipe de France et en Ligue des Champions. Il n’était pas toujours régulier avant que je sois là, mais dès que je suis arrivé, j’ai ressenti sa positivité en tant que joueur, j’ai pu voir sa façon de s’entraîner, la façon dont il veut toucher les gens s’il démarre un match ou non. Il a démarré beaucoup de matches avec nous et son impact a été énorme. Il est un grand exemple pour les jeunes joueurs et les autres qui ne jouent pas toujours », a déclaré le coach des Blues.