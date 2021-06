OL, OM, LOSC - Mercato : le nouveau challenge de Rudi Garcia tombe à l’eau

Zapping But! Football Club OL : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Gones

Trois semaines seulement après son arrivée, Gennaro Gattuso a déjà quitté son poste d'entraîneur de la Fiorentina. "L’ACF Fiorentina et Monsieur Rino Gattuso, d'un commun accord, ont décidé de ne pas donner suite aux accords précédents et donc de ne pas entamer la prochaine saison ensemble. Le Club s'est immédiatement mis au travail pour identifier un entraîneur qui guidera l’équipe de la Viola vers les résultats que méritent la Fiorentina et la Ville de Florence", a-t-on pu lire sur le communiqué du club italien.

Pour le remplacer, les noms de Claudio Ranieri, Walter Mazzarri, Andrea Pirlo et Rudi Garcia ont été cités. Mais selon les informations du journaliste Ignazio Genuardi, l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais, de l'Olympique de Marseille et du LOSC n'intéresserait plus la Viola.

"Pour l’instant, les dirigeants florentins ont décidé de ne pas approfondir les contacts avec le technicien français. D’autres profils apparaissent prioritaires", a-t-il confié sur son compte Twitter. Ranieri, cité pour remplacer Christophe Galtier au LOSC cet été, a donc encore toutes ses chances à la Viola.

