OL, OM - Mercato : la liste impressionnante des courtisans de Ribéry

La destination de Franck Ribéry ne fait plus aucun doute : la Salernitana. C’est même aujourd’hui que l’ancien crack de l’OM devrait s’engager en faveur du club italien, où il gagnera la moitié des émoluments qu’il touchait à la Fiorentina (1,5 contre 3 M€). Avant de poser le pied chez ce surprenant promu de Serie A, Ribéry a vu plusieurs pistes lui être proposées. Selon L’Équipe, le troisième du Ballon d’Or 2013 a hésité au final entre les offres du Hellas Vérone, de la Sampdoria Gênes et de la Salernitana.

Auparavant, le joueur de 38 ans avait eu un contact sérieux avec le Hertha Berlin mais avait refusé de faire une infidélité au Bayern en Bundesliga. Le club turc de Karagümürk était aussi entré dans la danse ces dernières heures, tout comme les Brésiliens de Palmeiras, mais l’ancien Marseillais préférait rester en Italie. L’OL a pensé à lui, le 31 août sur le gong, au moment de faire signer Jérôme Boateng puisque les deux joueurs sont très proches et se sont maintenus en forme physiquement cet été à Munich.

En Italie, Naples avait également sondé son entourage dès la fin de la saison dernière, tout comme la Lazio Rome, qui a longtemps eu la main avant de préférer ficeler l’arrivée de Mattia Zaccagni (26 ans), en prêt en provenance du Hellas Vérone. La Salernitana sera probablement l’ultime challenge de Ribéry avant un retour au Bayern Munich où il dispose d’une offre de reconversion dorée.

