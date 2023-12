OL, OM - Mercato : Sampaoli détourné de Lyon par une victime de Payet ?

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Battu à Lens (2-3) et à Marseille (0-3) pour ses deux premiers matches sur le banc de l'OL, Pierre Sage a gagné du crédit après le succès sur Toulouse (3-0). Il aurait jusqu'à la trêve pour convaincre John Textor de lui faire confiance sur la durée. Mais le programme s'annonce relevé avec un déplacement à Monaco vendredi et la réception d'un Nantes revigoré par l'arrivée de Jocelyn Gourvennec. Si les résultats ne sont pas au rendez-vous, le patron de l'OL pourrait se tourner vers Bruno Genesio ou Jorge Sampaoli. Sauf que l'Argentin ne sera peut-être plus libre d'ici dix jours...

Sampaoli a déjà entraîneur Santos

En effet, Santos, fraichement relégué en Serie B, veut frapper mort pour remonter tout de suite. Aucune offre n'a encore été formulée à celui qui a notamment dirigé l'Atlético Mineiro, Flamengo et... Santos en 2018 et 2019. Il avait d'ailleurs laissé une très bonne impression dans le club formateur de Pelé et Neymar (22 victoires, 10 nuls et 8 défaites) avant de partir faute de moyens suffisants pour recruter. Pour rappel, Santos est descendu au bénéfice du Vasco da Gama de Dimitri Payet, qui luttait lui aussi pour son maintien.

🚨 Une partie des soutiens du président Marcelo Teixeira souhaiteraient un grand nom sur le banc pour la saison prochaine et celui de Jorge Sampaoli serait étudié !



Aucune offre n'a été transmise au coach 🇦🇷 pour le moment.



🗞️ @portalmeupeixao pic.twitter.com/U1zW1NsOtL — Santos FC - FR 🇫🇷 (@santosFCFrance) December 12, 2023

