OL, OM - Mercato : une porte prestigieuse s'ouvre devant Moussa Dembélé

Zapping But! Football Club OL : que faut-il changer dans l'organigramme lyonnais ?

Libre cet été, Dembélé espère donner une nouvelle impulsion à sa carrière. Ce ne sera pas à Marseille, qui a reculé devant ses exigences financières. Lui espère retourner en Angleterre, où il a percé du côté de Fulham après sa formation au PSG. Il privilégie la Premier League mais c'est surtout en Ecosse qu'il aurait une chance de rebondir. En effet, hier lundi, il a publié sur son compte Twitter une vidéo en hommage au Celtic après son triplé national, le huitième de son histoire, record mondial. Les commentaires à ce tweet (plus de 200) sont unanimes : tous les supporters lui demandent de revenir à Parkhead. Et ça tombe bien, une grande révolution se prépare au Celtic après le départ de l'entraîneur, Ange Postecoglou à Tottenham...

La fiche d'Ousmane Dembélé

No caption or comments needed…😍

Congrats on the Treble @CelticFC 👏🏾🍀🏆🏆🏆 https://t.co/NWg4bT9Ptw