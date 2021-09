OL, OM - Mercato : Bosz a tenté Ribéry, il a eu son Ramos

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

La dernière journée du mercato estival a été mouvementée du côté de l’OL. Le club rhodanien a été en effet capable de frapper un dernier grand coup en faisant signer Jérôme Boateng, qui a accepté de diviser son salaire munichois (1 M€) par deux pour rejoindre les Gones, où une prime à la signature légèrement supérieure à 1 M€ l’attend.

« Cette arrivée ressemble fort à celle de Sergio Ramos à Paris, compare L’Équipe. Le amène dans ses bagages un palmarès, une expérience et une personnalité à même d'aider ses équipiers, voire l'institution, à grandir. » En plus de cette arrivée prestigieuse, on apprend que l’OL aurait pu faire signer un certain Franck Ribéry.

En quête d'une opportunité sur l'aile gauche en cette fin de mercato, Lyon a tenté sa chance avec Willian, Pablo Sarabia, Anthony Martial mais aussi l’ancien crack de l’OM. Peter Bosz et Juninho apprécient beaucoup l'ex-star des Bleus (38 ans). Le directeur sportif brésilien avait même songé à lui il y a deux ans lorsque le Français avait quitté le Bayern Munich, avant de rejoindre la Fiorentina. Ils ont finalement décidé de ne pas rouvrir concrètement ce dossier.

