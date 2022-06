OL, OM, Stade Rennais - Mercato : folle concurrence pour Denayer, une offre est déjà partie !

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : un géant italien s'intéresse à Malo Gusto

Longtemps blessé cette saison avec l’OL et en fin de contrat cet été avec le club lyonnais, Jason Denayer pourrait plier bagages dans les prochaines semaines. Et les prétendants ne manquent pas pour le défenseur central. Selon Marca, l’international belge est suivi par plusieurs clubs en Espagne : Villarreal, le Celta Vigo, Valence et le Séville FC.

De plus, à en croire Le 10 Sport, Jason Denayer aurait déjà reçu une offre, transmise par le Stade Rennais de Bruno Génésio. Le défenseur aurait néanmoins une préférence pour l’étranger pour son avenir.

🔴Le Stade Rennais a transmis une offre à Jason Denayer🇧🇪 et ses représentants pour signer le défenseur belge cet été. Néanmoins, le joueur prioriserait l’étranger pour le moment. (@le10sport) #MercatoSRFC — Actu SRFC (@ActuSRFC_) June 1, 2022

Pour résumer En fin de contrat avec l’OL et dans les petits papiers de l’OM et du Stade Rennais en vue du prochain mercato estival, le Belge Jason Denayer disposerait de plusieurs intérêts en Espagne. Une offre aurait même déjà été formulée au défenseur central.

