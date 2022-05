OL, OM, Stade Rennais - Mercato : le dossier Lacazette en passe d'être bouclé !

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : le club insiste pour Lucien Agoumé

Le dossier va vite devenir d'actualité. Et pour cause, Alexandre Lacazette libre de tout contrat, cela va nécessairement pousser de nombreux clubs à s'attaquer au dossier. A Arsenal, la question de l'avenir du joueur demeure d'actualité. L'entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, s'est montré on ne peut plus clair, indiquant qu'une décision avait déjà été prise au sujet de l'ancien lyonnais.

"Je vais parler aux joueurs en fin de contrat, maintenant ou demain, et après ça, nous devrons commencer à bouger. Mais nous avons les idées claires sur ce que nous voulons faire. Cela a été décidé mais il est très difficile de le communiquer. Le faire plus tôt, dans un sens ou dans l'autre, avec trois situations comme celles-là, aurait été très, très maladroit."

Un retour de Lacazette en Ligue 1, que ce soit à Lyon, ou dans un club du Top 5 (OM, Stade Rennais), n'est pas à exclure.

Pour résumer L'attaquant d'Arsenal, Alexandre Lacazette, devrait, selon toute vraisemblance, quitter le club londonien dans les prochains jours. Et ce ne sont pas les clubs susceptibles de l'accueillir qui devraient manquer lors de ce mercato estival.

Benjamin Danet

Rédacteur