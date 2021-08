OL, PSG - Mercato : Aulas lance une pique au FC Barcelone via Messi

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Le départ de Memphis Depay au FC Barcelone n’est pas encore tout à fait digéré à l’OL. Notamment par Jean-Michel Aulas. Après avoir fait des pieds et des mains pour prolonger le contrat de celui qu’il considérait comme un crack sur les bords du Rhône, le président des Gones l’a vu filer au Barça gratuitement.

En Catalogne, Depay s’épanouit pleinement et a déjà vite fait d’oublier l’OL. Aulas le voit bien et a profité d’une question autour de l’arrivée de Lionel Messi au PSG pour se permettre de glisser une petite pique au FC Barcelone sur le sujet.

« Messi ? Je trouve que c'est fantastique. Les gens à Reims vont s'enflammer, dimanche pour sa venue. Et je suis sûr que les droits de la L1 à l'étranger, gérés par BeIN, vont battre tous les records. Le fait que Barcelone se fasse piquer un joueur en fin de contrat, c'était... Disons que ça nous est arrivé dans l'autre sens (avec Memphis Depay) », a-t-il ironisé hier en conférence de presse.

Le président @JM_Aulas sur le mercato : "Je veux tirer un coup de chapeau à Vincent Ponsot et @Juninhope08 pour ces deux arrivées. On a plein de raisons de penser qu'on est sur la bonne voie. On se donne les moyens d'atteindre nos objectifs et de progresser."