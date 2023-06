OL, PSG - Mercato : Cherki entretient le flou sur son avenir et chauffe encore Mbappé

Zapping But! Football Club OL : que faut-il changer dans l'organigramme lyonnais ?

De passage en conférence de presse ce midi, Rayan Cherki a pu évoquer Kylian Mbappé et son propre avenir. La dernière journée de Ligue 1 aura lieu ce samedi et la course au titre de meilleur buteur reste indécise. Kylian Mbappé (28 buts) premier, avec un but d’avance sur son compatriote Alexandre Lacazette (27 buts). La priorité de Rayan Cherki reste d’aider son coéquipier : « Dès le match de Monaco, j'avais prévenu mon pote Kylian que ce serait la guerre jusqu'au bout. Parfois Alex me dit ‘’sur celle-là t’abuses’’, mais on va tout faire pour qu’il marque le maximum de buts » a-t-il déclaré en conférence de presse.

"Je ne sais pas encore quelle direction on va prendre..."

Son avenir, quant à lui, demeure incertain. Le joueur de 19 ans reste lucide, déclarant : « la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle du lendemain. Je ne sais pas encore comment ça va se passer, on ne sait pas encore quelle direction on va prendre. Je suis concentré sur la saison prochaine pour l'instant ». Cherki a également abordé l’importance de son entraîneur Laurent Blanc pour sa progression : « Je pense avoir passé un cap dans mes courses à haute intensité et mon jeu sans ballon. Vous ne le voyez pas forcément mais nous on le sait, et les stats parlent pour nous. ».