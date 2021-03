OL, PSG - Mercato : du nouveau dans le dossier Houssem Aouar

Zapping But! Football Club OL : la rétrospective de l'année 2020 des Gones

Au même titre que son partenaire, Memphis Depay, Houssem Aouar a été l'un des joueurs les plus courtisés de l'OL l'été dernier. Paris Saint-Germain, Arsenal, Manchester City, les potentiel acquéreurs étaient nombreux et prestigieux. Avant que rien ne se décante et qu'Aouar reste finalement une saison de plus sous les ordres de Rudi Garcia.

Peu de chances, toutefois, que l'OL parvienne à la retenir une saison de plus. Et si les prétendants de l'été dernier restent d'actualité, un autre courtisan aurait avancé ses pions : la Juventus Turin. Avec, de surcroît, un avantage indéniable : les dirigeants italiens disposent d'un joueur pour entamer les négociations. Qui ? Mattia De Sciglio. En effet, et selon les informations de Tuttosport, De Sciglio pourrait rester à l’Olympique Lyonnais au-delà de son prêt. Des discussions auraient même débuté avec la Juventus qui se servirait de ces discussions pour attaquer la piste Aouar.

Reste à savoir si Jean-Michel Aulas acceptera de réduire le montant du transfert de son milieu de terrain pour conserver De Sciglio. On en doute déjà...